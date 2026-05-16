Avvelenate da ricina la zia di Antonella | Nessuno dice la verità Il parroco potrebbe sapere qualcosa
Una donna ha riferito ai giornalisti che Antonella Di Ielsi, deceduta insieme a un’amica, aveva frequentato la parrocchia con la propria figlia. La stessa donna ha detto di essere stata avvelenata con ricina e ha affermato che nessuno ha ancora fornito informazioni chiare sulla vicenda. Ha inoltre suggerito che il parroco potrebbe essere in possesso di dettagli utili, senza però fornire ulteriori spiegazioni. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte.
Una zia di Antonella Di Ielsi, morta insieme a Sara Di Vita, ai giornalisti: "Lei frequentava la parrocchia insieme anche alla figlia. Magari il parroco potrebbe sapere qualcosa, può darsi si sia confidata con lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Avvelenate con la ricina, sentito il parroco di Pietracatella: aveva raccolto le confidenze di Antonella Di IelsiÈ durato tre ore l’interrogatorio di don Stefano Fracassi, il parroco di Pietracalla, paese di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia...
Leggi anche: Morte avvelenate dalla ricina, dubbi della zia di Antonella e accusa sull'omicidio: "Qualcuno sa e non parla"
Morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio sui familiari: 2 i principali sospettati. Gli interrogatori concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Dall’incrocio delle testimonianze raccolte sarebbero emerse alcune contraddizioni. x.com
+++Avvelenate con la ricina, svolta nell'indagine+++ facebook
Dramma della solitudine, trovato il corpo di un 65enne mummificato in casa: pagava l'affitto ma era morto da un anno reddit
Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, un mister x faceva ricerche online: le domande sul webMorte avvelenate ricina Pietracatella, spuntano ricerche online sospette e un misterioso nickname: le ultime sull’inchiesta ... virgilio.it
Mamma e figlia avvelenate da ricina: emerse chat preoccupantiScopri il tragico caso di Pietracatella: il duplice omicidio di Sara e Antonella, avvelenate con la ricina. Indagini in corso ... bigodino.it