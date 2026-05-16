Avvelenate da ricina la zia di Antonella | Nessuno dice la verità Il parroco potrebbe sapere qualcosa

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha riferito ai giornalisti che Antonella Di Ielsi, deceduta insieme a un’amica, aveva frequentato la parrocchia con la propria figlia. La stessa donna ha detto di essere stata avvelenata con ricina e ha affermato che nessuno ha ancora fornito informazioni chiare sulla vicenda. Ha inoltre suggerito che il parroco potrebbe essere in possesso di dettagli utili, senza però fornire ulteriori spiegazioni. La polizia sta indagando sulle circostanze della morte.

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Una zia di Antonella Di Ielsi, morta insieme a Sara Di Vita, ai giornalisti: "Lei frequentava la parrocchia insieme anche alla figlia. Magari il parroco potrebbe sapere qualcosa, può darsi si sia confidata con lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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