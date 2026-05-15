A Pietracatella si indaga sulla morte avvelenata con ricina di una donna, con la zia dell’anziana che solleva dubbi e sospetti. La donna afferma che si tratta di un omicidio pianificato e che c’è qualcuno che conosce la verità ma non ha ancora parlato. Le autorità stanno approfondendo i dettagli dell’indagine, mentre la famiglia chiede giustizia e chiarezza sui fatti accaduti. Nessuna conferma ufficiale sui possibili responsabili o moventi al momento.

Nuovi dubbi sul caso delle morti per avvelenamento da ricina a Pietracatella. Durante “Dentro la Notizia”, la zia di Antonella Di Ielsi ha parlato apertamente di un omicidio studiato e pianificato, supponendo che qualcuno in famiglia abbia informazioni ma resterebbe in silenzio. Intanto proseguono le indagini sul duplice avvelenamento che ha ucciso Antonella e la figlia Sara Di Vita. Omicidio con la ricina, parla la zia di Antonella I sospetti e gli inviti a rompere il silenzio Il prozio Antonio ha minimizzato Le indagini sul caso Omicidio con la ricina, parla la zia di Antonella Il giallo delle morti di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita continua ad alimentare interrogativi e sospetti a Pietracatella, il piccolo centro del Molise sconvolto dal presunto duplice omicidio tramite avvelenamento da ricina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate dalla ricina, dubbi della zia di Antonella e accusa sull'omicidio: "Qualcuno sa e non parla"

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Morte avvelenate dalla ricina. «Antonella e Sara hanno fatto delle flebo in casa»

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