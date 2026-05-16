Avvelenate a Campobasso un ?Mister X? cercava online la ricina | La vittima sente il sapore? Inchiesta dell?Anticrimine

Da ilmessaggero.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C'è un "mister X" (o una "miss X") che, nascosto dietro l'anonimato di un nick name, si informava a dicembre scorso su forum e community social circa i rischi connessi all'acquisto di grosse quantità di ricina. Ossia il potente veleno senza antidoto che ha causato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Una strana coincidenza, che ha portato la Procura di Larino a chiedere l'aiuto dello Sco, il Servizio centrale operativo della Direzione anticrimine della polizia di Stato. Gli investigatori di questa struttura d'eccellenza dovranno decifrare chi si... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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