C'è un "mister X" (o una "miss X") che, nascosto dietro l'anonimato di un nick name, si informava a dicembre scorso su forum e community social circa i rischi connessi all'acquisto di grosse quantità di ricina. Ossia il potente veleno senza antidoto che ha causato la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. Una strana coincidenza, che ha portato la Procura di Larino a chiedere l'aiuto dello Sco, il Servizio centrale operativo della Direzione anticrimine della polizia di Stato. Gli investigatori di questa struttura d'eccellenza dovranno decifrare chi si... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Avvelenate a Campobasso, un ?Mister X? cercava online la ricina: «La vittima sente il sapore?». Inchiesta dell?Anticrimine

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