A Campobasso, il padre e marito delle due donne decedute in circostanze ancora da chiarire ha deciso di cambiare avvocato. La vicenda riguarda la madre e la figlia, di 50 e 15 anni, trovate avvelenate con la ricina a Pietracatella dopo le festività natalizie. Le indagini continuano a cercare di fare luce sulle cause del decesso e sui possibili responsabili.

Cambio nella difesa di Gianni Di Vita, padre e marito di Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte a Pietracatella dopo Natale in circostanze ancora oggetto di indagine. L’ avvocato Arturo Messere avrebbe rinunciato all’incarico, comunicando questa mattina la decisione. Alla base della decisione di Messere, penalista di lungo corso in Molise, ci sarebbero motivi contingenti e non meglio specificati. Secondo quanto si apprende, nelle prossime ore la difesa sarà assunta dall’avvocato Vittorino Facciolla, consigliere regionale ed ex segretario regionale del Partito democratico, partito nel quale lo stesso Di Vita ha ricoperto in passato a lungo il ruolo di tesoriere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, madre e figlia avvelenate con la ricina: il marito cambia avvocato

Campobasso, madre e figlia avvelenate con la ricina: nuovi interrogatoriNuova giornata di interrogatori in Questura a Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Pietracatella, dove Sara Di Vita, 15 anni, e la madre...

Campobasso: madre e figlia non morirono intossicate, furono avvelenate con la ricinaAGI - Mamma e figlia morirono in ospedale a Campobasso, ma non a seguito di un'intossicazione alimentare, bensì per avvelenamento.

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L'avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all'incarico: la decisione dopo l'interrogatorio del padre e marito delle due morte a Campobasso - facebook.com facebook

La sostanza che ha causato la morte delle due donne a Campobasso è letale anche in piccole dosi e viene estratta dai semi delle piante di ricino x.com