Le indagini sulla morte di madre e figlia avvenuta a Campobasso hanno portato a una svolta. Le due donne sono state trovate decedute tra il 27 e il 28 dicembre all'ospedale dopo un malore, inizialmente attribuito a un’intossicazione alimentare. Successive analisi hanno rivelato la presenza di ricina, una sostanza tossica, come causa dell’avvelenamento.

Svolta nelle indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e il 28 dicembre all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un malore inizialmente attribuito a una presunta intossicazione alimentare. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le due donne di Pietracatella sarebbero state avvelenate con ricina, una sostanza altamente tossica contenuta nei semi della pianta del ricino. La Procura di Campobasso ha aperto un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, ipotizzando il duplice omicidio volontario. Gli accertamenti tossicologici. Le tracce della sostanza sarebbero emerse nel corso degli accertamenti tossicologici eseguiti su campioni biologici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Intossicazione a Campobasso, svolta nell’inchiesta su morte madre e figlia: avvelenate dalla ricina

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