Avulss Ascoli | nuovo direttivo per il triennio 2026-2028 con Brunozzi

L'associazione Avulss di Ascoli ha annunciato il nuovo direttivo che guiderà l'organizzazione fino al 2028, con Brunozzi nel ruolo di presidente. Sono stati scelti nuovi membri per il triennio, senza specificare i nomi. La modifica del rapporto tra volontari e strutture sanitarie della città è un tema al centro di questa transizione, anche se non sono stati forniti dettagli su come cambierà esattamente questa collaborazione. La presentazione ufficiale del nuovo team si è svolta nelle ultime settimane.

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? Domande chiave Chi sono i nuovi membri che guideranno l'associazione fino al 2028?. Come cambierà il rapporto tra volontari e strutture sanitarie di Ascoli?. Perché l'associazione punta a coinvolgere giovani e pensionati nella formazione?. Quale eredità storica deve mantenere il nuovo gruppo dirigente di Brunozzi?.? In Breve M. Tancredi vicepresidente, F.L. Raimondi segretaria, G. Sopranzetti responsabile culturale e L. Massi amministratrice.. Programma triennale 2026-2028 focalizzato su formazione specifica per giovani e pensionati.. Obiettivo rafforzare il legame tra volontariato e strutture sanitarie di Ascoli Piceno.. Continuità operativa basata sull'eredità storica del fondatore don Giacomo Luzietti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avulss Ascoli: nuovo direttivo per il triennio 2026-2028 con Brunozzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Club Alpino Italiano, eletto il nuovo Consiglio direttivo: rinnovate le cariche per il triennioLa sezione ferrarese del Club Alpino Italiano ha rinnovato i propri organi direttivi per il triennio 2026-2028. Assiterminal, Tomaso Cognolato riconfermato presidente per il triennio 2026-2028Assiterminal riconferma all’unanimità Tomaso Cognolato alla presidenza per il triennio 2026-2028 nel corso dell’assemblea elettiva tenutasi a Roma.