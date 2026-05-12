Assiterminal Tomaso Cognolato riconfermato presidente per il triennio 2026-2028
Durante l’assemblea elettiva tenutasi a Roma, Assiterminal ha confermato all’unanimità Tomaso Cognolato come presidente per il triennio 2026-2028. La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione dei membri dell’associazione. La decisione di rinnovare la sua guida è stata approvata senza voti contrari. La nomina avviene a conclusione delle procedure previste dallo statuto associativo.
Assiterminal riconferma all’unanimità Tomaso Cognolato alla presidenza per il triennio 2026-2028 nel corso dell’assemblea elettiva tenutasi a Roma. Accanto al presidente è stato definito anche il nuovo comitato di presidenza, insieme al consiglio direttivo dell’associazione, che oggi conta oltre 110 imprese aderenti e registra una crescita della base associativa superiore al 30% negli ultimi due anni. Nel suo intervento, Cognolato ha sottolineato il consolidamento del ruolo di Assiterminal come principale realtà rappresentativa del settore terminalistico-portuale italiano, evidenziando anche il rafforzamento del posizionamento istituzionale e il dialogo con sistema portuale e istituzioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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