Assiterminal Tomaso Cognolato riconfermato presidente per il triennio 2026-2028

Durante l’assemblea elettiva tenutasi a Roma, Assiterminal ha confermato all’unanimità Tomaso Cognolato come presidente per il triennio 2026-2028. La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione dei membri dell’associazione. La decisione di rinnovare la sua guida è stata approvata senza voti contrari. La nomina avviene a conclusione delle procedure previste dallo statuto associativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Assiterminal riconferma all’unanimità Tomaso Cognolato alla presidenza per il triennio 2026-2028 nel corso dell’assemblea elettiva tenutasi a Roma. Accanto al presidente è stato definito anche il nuovo comitato di presidenza, insieme al consiglio direttivo dell’associazione, che oggi conta oltre 110 imprese aderenti e registra una crescita della base associativa superiore al 30% negli ultimi due anni. Nel suo intervento, Cognolato ha sottolineato il consolidamento del ruolo di Assiterminal come principale realtà rappresentativa del settore terminalistico-portuale italiano, evidenziando anche il rafforzamento del posizionamento istituzionale e il dialogo con sistema portuale e istituzioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lfi – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028Arezzo, 20 aprile 2026- LFI – La Ferroviaria Italiana: Bernardo Mennini riconfermato Presidente all’unanimità per il triennio 2026/2028. Oltre 2 mln per la mobilità turistica sostenibile: via alle candidature per il triennio 2026-2028La Regione Puglia, tramite il dipartimento sezione Turismo e internazionalizzazione, ha ufficializzato sul bollettino ufficiale regionale numero 35... Argomenti più discussi: Tomaso Cognolato confermato all’unanimità presidente di Assiterminal; La nuova luxury houseboat progettata da Nicola de Pellegrini debutta al Salone Nautico Venezia; Per la Coppa Italia Federale di Danze Artistiche: oltre 2000 presenze al PalaMariotti; Al J24 Bruschetta Guastafeste la terza tappa del Circuito Nazionale 2026. Assiterminal, Tomaso Cognolato riconfermato presidente. Annagiulia Randi nel consiglio direttivoSi è svolta oggi a Roma l’assemblea elettiva di Assiterminal che ha riconfermato all’unanimità alla presidenza per il prossimo triennio 2026-2028 Tomaso Cognolato. Accanto al presidente, l’assemblea h ... portoravennanews.com