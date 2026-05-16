Avezzano Bonelli in campo | difesa del Tribunale e di LFoundry

Il nuovo sindaco di Avezzano si è impegnato a tutelare il Tribunale, che rischia la chiusura definitiva nel 2026, e a sostenere la continuità delle attività presso LFoundry. La questione riguarda le prospettive di mantenere aperte le sedi giudiziarie e industriali, con specifici interventi annunciati per garantire la permanenza di questi servizi e luoghi di lavoro. La discussione si concentra sulle strategie adottate dalle autorità locali per affrontare le minacce di chiusura e sui possibili interventi di tutela.

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