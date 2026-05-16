Avezzano Bonelli in campo | difesa del Tribunale e di LFoundry
Il nuovo sindaco di Avezzano si è impegnato a tutelare il Tribunale, che rischia la chiusura definitiva nel 2026, e a sostenere la continuità delle attività presso LFoundry. La questione riguarda le prospettive di mantenere aperte le sedi giudiziarie e industriali, con specifici interventi annunciati per garantire la permanenza di questi servizi e luoghi di lavoro. La discussione si concentra sulle strategie adottate dalle autorità locali per affrontare le minacce di chiusura e sui possibili interventi di tutela.
? Punti chiave Come potrà il nuovo sindaco proteggere il lavoro in LFoundry?. Perché il Tribunale di Avezzano rischia la chiusura definitiva nel 2026?. Cosa blocca da quindici anni la gestione della Riserva Monte Salviano?. Come influirà la visita di Bonelli sul voto del 24 maggio?.? In Breve Sostegno di Alessio Monaco e Rosalia Tangredi alla candidatura di Roberto Verdecchia.. Rischio chiusura Tribunale di Avezzano fissato per il 31 dicembre 2026.. Blocco Piano Assetto Naturalistico Riserva Monte Salviano da oltre quindici anni.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026.. Il deputato e portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, è giunto ad Avezzano questo sabato 16 maggio 2026 per sostenere la candidatura di Roberto Verdecchia al sindaco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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