Crosetto mi ha appena scritto questo Imbarazzo in diretta Bonelli legge il messaggio del ministro della Difesa ed è gelo

Durante una trasmissione in diretta, Bonelli ha letto un messaggio inviato dal ministro della Difesa, causando imbarazzo e gelo tra i presenti. La crisi militare nell’area mediorientale, coinvolgendo l’Iran e altri Paesi, si sta intensificando nelle ultime settimane, con tensioni che si estendono oltre i confini del conflitto diretto. La conversazione si è svolta in un clima di evidente disagio.

La crisi militare che nelle ultime settimane sta coinvolgendo l’Iran e diversi Paesi dell’area mediorientale continua ad allargarsi, alimentando tensioni che ormai vanno oltre i confini del conflitto diretto. Attacchi mirati, raid e operazioni militari hanno trasformato alcune zone dell’Iraq e del Kurdistan iracheno in aree estremamente sensibili, dove sono presenti anche contingenti internazionali impegnati in missioni di stabilizzazione e sicurezza. In questo scenario già fragile, qualsiasi episodio può avere conseguenze diplomatiche e militari molto delicate. Le basi straniere presenti nella regione sono considerate obiettivi potenziali, soprattutto quelle che ospitano militari occidentali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L'annuncio insolito dell'attacco alla base italiana a Erbil. Bonelli in tv: "Il ministro Crosetto mi ha appena scritto questo"La notizia dell'attacco con un missile alla base militare italiana "Camp Singara" di Erbil, in Iraq, è arrivata in Italia in maniera parecchio...

«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non ci sono vittime tra gli italiani». Il messaggio del ministro Crosetto letto in diretta tv – Il video«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito.

Bonelli e Crosetto che si somigliano, si vogliono bene e non sanno tenere il telefono in tascaIl ministro aveva appena saputo che una base militare italiana era stata colpita, e lo comunicava all’opposizione attraverso WhatsApp, il leader di Avs lo ha condiviso con gli spettatori di Rete 4. Ch ... ilfoglio.it

Crosetto: Sicurezza nazionale, su questo tema nessun battibeccoLa prima cosa che ha fatto nella notte di mercoledì, il Ministro Guido Crosetto, appena saputo dell’attacco a Erbil, è stata avvertire la ... 361magazine.com

++ Crosetto: "Missione Unifil in Libano, per il ritiro stiamo valutando con l'Onu" ++ - facebook.com facebook

Nuove esplosioni a Erbil. In azione l’antiaerea. Intanto emerge che a colpire la base italiana sono stati dei droni. Nessun ferito ma alcuni danni. Il ministro della Difesa Crosetto al #TG1 “A Erbil è stato un attacco deliberato: è una base NATO ed è anche amer x.com