Il Parlamento dice sì alla difesa dei Paesi del Golfo Schlein con l’elmetto show di Bonelli in aula
Il Parlamento ha approvato una risoluzione di maggioranza sui temi legati ai Paesi del Golfo, prima alla Camera e poi al Senato. Durante la seduta, sono stati evidenziati interventi di rappresentanti politici, tra cui una leader di partito con un elmetto e un altro politico che ha partecipato a uno spettacolo in aula. La discussione si è concentrata sulle comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto.
Il Parlamento ha approvato (prima alla Camera, poi al Senato) la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto. Al centro la richiesta di aiuti ai Paesi del Golfo sotto gli attacchi della rappresaglia iraniana. Respinte le risoluzioni di Pd, M5S e Avs. La posizione del governo, in queste ore di escalation del conflitto dagli esiti imprevedibile, è chiara. Al netto del racconto delle opposizioni che anche oggi hanno indossato l’elmetto. Con lo strascico di polemiche preventive sull’utilizzo delle basi americane, richiesta che – riferisce il governo – non è ancora pervenuta. Su tutto la rituale invettiva contro la presunta assenza della premier Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Crosetto e Tajani alla Camera: sì alla difesa aerea per i paesi del Golfo e Cipro. Meloni in Aula l'11È iniziata da Montecitorio l'informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente.
Sì della Camera alla difesa aerea per i paesi del Golfo e aiuti a Cipro. Meloni in Aula l'11È iniziata da Montecitorio l'informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente.
Contenuti e approfondimenti su Il Parlamento dice sì alla difesa dei....
Temi più discussi: Guerra in Iran, ecco quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo colpiti; L’ora delle scelte Meloni e Crosetto al Quirinale da Mattarella, e il voto del Parlamento sugli aiuti militari al Golfo; Meloni sull'attacco in Iran: L'Italia invierà aiuti per la difesa aerea nel Golfo; Che cosa hanno detto Tajani e Crosetto sull’Iran in Parlamento.
L'Italia e gli aiuti ai Paesi del Golfo: ipotesi missili terra-aria Samp-T. Le intenzioni del governoI ministri degli Esteri e della Difesa, Tajani e Crosetto, riferiscono in Parlamento sull'evoluzione della situazione. Cosa può offrire Roma e in che modo ... today.it
Iran, Tajani: il governo dice sì alle richieste di aiuto dei Paesi del GolfoRoma, 5 mar. (askanews) – Di fronte agli attacchi indiscriminati compiuti dall’Iran verso i Paesi vicini, alcuni nostri partner strategici del Golfo hanno formalmente chiesto il sostegno dell’Ital ... askanews.it
Sono circa centomila i nostri connazionali bloccati nei Paesi del Golfo Persico - facebook.com facebook
#Iran, #Tajani: "I Paesi del Golfo chiedono il sostegno dell'Italia per la difesa aerea" x.com