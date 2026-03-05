Il Parlamento dice sì alla difesa dei Paesi del Golfo Schlein con l’elmetto show di Bonelli in aula

Il Parlamento ha approvato una risoluzione di maggioranza sui temi legati ai Paesi del Golfo, prima alla Camera e poi al Senato. Durante la seduta, sono stati evidenziati interventi di rappresentanti politici, tra cui una leader di partito con un elmetto e un altro politico che ha partecipato a uno spettacolo in aula. La discussione si è concentrata sulle comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto.

Il Parlamento ha approvato (prima alla Camera, poi al Senato) la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto. Al centro la richiesta di aiuti ai Paesi del Golfo sotto gli attacchi della rappresaglia iraniana. Respinte le risoluzioni di Pd, M5S e Avs. La posizione del governo, in queste ore di escalation del conflitto dagli esiti imprevedibile, è chiara. Al netto del racconto delle opposizioni che anche oggi hanno indossato l’elmetto. Con lo strascico di polemiche preventive sull’utilizzo delle basi americane, richiesta che – riferisce il governo – non è ancora pervenuta. Su tutto la rituale invettiva contro la presunta assenza della premier Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Crosetto e Tajani alla Camera: sì alla difesa aerea per i paesi del Golfo e Cipro. Meloni in Aula l'11È iniziata da Montecitorio l'informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente.

