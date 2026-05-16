Avellino incontro M5S sulla legalità con Cafiero De Raho e Ricciardi

A Avellino, il Movimento 5 Stelle ha organizzato un nuovo appuntamento nel ciclo di incontri intitolato “La città che verrà”. L'evento ha visto la partecipazione di Cafiero De Raho e Ricciardi, che hanno discusso di legalità. La serie di incontri è dedicata ad approfondire questioni relative al futuro della città e del territorio locale. La riunione si è svolta in un contesto pubblico e ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali.

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Continua il ciclo di incontri “La città che verrà”, promosso dal Movimento 5 Stelle di Avellino per approfondire i temi centrali del futuro della città e del territorio.Appuntamento a Piazza Libertà: focus su legalità e crescita della comunitàDomenica 17 maggio, alle ore 18:30, presso il comitato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cafiero de Raho nuovo garante: il M5s cambia rotta versoLa base del Movimento 5 Stelle ha eletto Federico Cafiero de Raho come nuovo garante, confermando l’ascesa della componente vicina a Giuseppe Conte. 10 domande al dottor Cafiero (e pure all'onorevole De Raho...)Federico Cafiero De Raho, già Procuratore antimafia e oggi deputato M5S, anziché sparacchiare accuse a casaccio, avrebbe il dovere politico e morale... Inchiesta dossieraggi, commissione Antimafia contro de Raho per il caso Striano, Conte: KilleraggioNelle carte della commissione parlamentare Antimafia, e in particolare della relazione di maggioranza, c’è un attacco a Cafiero de Raho, oggi parlamentare M5s, per il caso Striano sui dossieraggi. fanpage.it Dossieraggi contro di noi, Lega contro Striano e Cafiero De RahoUn'attenzione morbosa, smodata da parte della Procura antimafia di Federico Cafiero De Raho (oggi deputato M5s) nei confronti della Lega. Dalle carte su Pasquale Striano emergono ulteriori elementi ... iltempo.it