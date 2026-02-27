10 domande al dottor Cafiero e pure all' onorevole De Raho

Sono state poste dieci domande al dottor Cafiero e anche all'onorevole De Raho, coinvolgendo temi di interesse pubblico e questioni legate alla loro attività politica e professionale. La richiesta mira a chiarire alcuni aspetti senza entrare nel merito di eventuali controversie o procedimenti legali. La discussione si concentra su argomenti di attualità e responsabilità pubblica.

Federico Cafiero De Raho, già Procuratore antimafia e oggi deputato M5S, anziché sparacchiare accuse a casaccio, avrebbe il dovere politico e morale di rispondere a dieci domande. E con lui molti altri, in sede giudiziaria e non solo. 1. Chi, nella Procura nazionale antimafia eo nella Guardia di Finanza, ha scelto e incaricato il sottufficiale Striano? 2. Chi, nella migliore delle ipotesi, ha omesso di vigilare sul suo operato? 3. Davvero vogliamo credere che, a fronte di 350mila accessi illegali per estrarre informazioni riservate, tutto sia confluito in appena 5-6 articoli di un quotidiano ("Domani")? E tutto il resto del materiale che fine ha fatto? 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

