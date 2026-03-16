Cafiero de Raho nuovo garante | il M5s cambia rotta verso

Il Movimento 5 Stelle ha scelto Federico Cafiero de Raho come nuovo garante, con la base che ha votato a favore di questa nomina. La decisione segna un cambio di rotta nel partito e rafforza la presenza della componente vicina a Giuseppe Conte. La nomina è stata ufficializzata dopo le consultazioni interne tra i membri del movimento.

La base del Movimento 5 Stelle ha eletto Federico Cafiero de Raho come nuovo garante, confermando l’ascesa della componente vicina a Giuseppe Conte. La votazione si è conclusa con una partecipazione pari al 20,6% degli iscritti alla piattaforma digitale. Il neo-eletto ex procuratore della Dna era stato oggetto di richieste di dimissioni dalla Commissione antimafia da parte del centrodestra per il caso dossieraggio. Nonostante le accuse, la sua elezione segna la fine del processo di nomina dell’era post-grillina. Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici lasciano il Comitato di garanzia, sostituiti da Cafiero de Raho, Barbara Floridia e Gianluca Castaldi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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