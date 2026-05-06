Un uomo di 42 anni è stato arrestato nell’ambito delle operazioni condotte dai Carabinieri della Provincia di Avellino, che proseguono con attività di prevenzione e repressione legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno svolto controlli mirati nel territorio, portando all’arresto dell’individuo per detenzione ai fini di spaccio. Le operazioni continuano con l’obiettivo di contrastare le attività illecite nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua incessante l’azione di prevenzione e repressione nel contrasto alle attività illecite legate all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 42enne di Avella, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo è stato bloccato mentre tentava di cedere circa 3 grammi di hashish. Nel tentativo di eludere il controllo, si è disfatto di una bustina, originariamente contenente una cialda di caffè, che i militari hanno prontamente recuperato, accertando che al suo interno vi era lo stupefacente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Detenzione ai fini di spaccio: 42enne in arresto

SCOPERTO UN BAZAR DELLA DROGA E PIZZICATO A SPACCIARE MENTRE ERA DOMICILIARI: 3 ARRESTI | 31/01/2026

Notizie correlate

Detenzione ai fini dello spaccio: arrestato in flagranza un 23enneTempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno...

Maslianico, 22enne arrestato per detenzione di droga e soldi a fini di spaccioMaslianico (Como), 25 febbraio 2026 – A casa aveva più di mezzo chilo di hashish e in tasca 500 euro in contanti: il giovane, un ragazzo di 22 anni...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Droga nascosta nel contenitore della sorpresa degli ovetti di cioccolato e in casa: la Polizia di Stato arresta un uomo per detenzione ai fini di spaccio di 2 chili e mezzo di cocaina - Questura di Ancona | Polizia di Stato - Polizia di Stato; ASCOLI, ARRESTATO UN 58ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI; I poliziotti seguono il 'giro' dei clienti e arrestano un 22enne: gli trovano il 'tesoro' di cocaina e hashish; Monte Cremasco: denunciato un 19enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Preso con le dosi di coca prova a ingerirleA Foligno un diciottenne è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio dagli uomini del commissariato di Foligno in zone Ponte San Magno dopo che i residenti avevano segnal ... rainews.it

SPACCIO DI COCAINA, C.S. LASCIA POGGIOREALE E VA AI DOMICILIARIUn uomo di 41 anni originario di Ischia, arrestato con l’accusa di detenzione di cocaina ai fini di spaccio, ha lasciato il carcere di Poggioreale per essere posto agli arresti domiciliari su decision ... isolaverdetv.com

Un tribunale israeliano proroga di sei giorni la detenzione senza accusa di un attivista spagnolo della flottiglia di Gaza. Anche un attivista brasiliano è ancora detenuto. La Spagna chiede il suo rilascio immediato #EuropeNews - facebook.com facebook

I due attivisti della Flotilla che sono stati arrestati da Israele stanno subendo abusi psicologici, minacce di morte e sono sottoposti a cattive condizioni di detenzione: è la denuncia che arriva dai legali di Adalah, l'organizzazione per la difesa dei diritti nella mino x.com