Autovelox approvati ma ancora spenti | ecco dove sono autorizzati e quando funzioneranno

A Reggio Calabria, i dispositivi autovelox sono stati ufficialmente approvati ma al momento non sono ancora attivi. La polizia municipale ha in dotazione i sistemi per il rilevamento delle infrazioni, che rimangono spenti fino a nuove disposizioni. La loro autorizzazione è stata data, ma non ci sono ancora date precise per l’attivazione.

La prefettura ha pubblicato il decreto con i tratti di strada segnalati dai comuni e il ministero ha approvato i dispositivi della polizia municipale reggina, ma senza omologazione non saranno attivati Sono autorizzati ma restano ancora spenti i dispositivi per rilevare a distanza le infrazioni al codice della strada in dotazione della polizia municipale di Reggio Calabria. Resa nota qualche giorno fa la pubblicazione del decreto autorizzativo della prefettura, in città si è generato un passaparola allarmato secondo cui gli autovelox mobili della polizia locale sarebbero pronti a entrare in funzione nelle prossime ore. Ma non sarà così,... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

