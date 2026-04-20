Autovelox approvati ma non omologati per sanzionare automobilisti | la denuncia dell' Ugl

Recentemente, è emersa una denuncia da parte dell’Ugl riguardo all’uso di autovelox approvati ma non omologati per sanzionare gli automobilisti. L’organizzazione segnala anche che il piano urbano del traffico non sarebbe ancora stato visionato. La questione si inserisce in un clima di tensione locale, dopo che il sindaco di Osimo aveva criticato la mancanza di confronto su queste tematiche, sollevando dubbi sulla gestione delle infrastrutture stradali.

OSIMO – Autovelox indebitamente utilizzati e piano urbano del traffico non ancora visionato. L’affondo arriva dall’Ugl e dal suo segretario regionale, Vincenzo Marino, a distanza di poco tempo dall’appunto rivolto dal sindaco di Osimo, Michela Glorio, in merito alla mancanza di confronto da parte.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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