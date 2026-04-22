APE Sociale | il rischio dei 5.000 euro che fa recuperare i soldi all’INPS

Un avvocato ha segnalato che chi ha chiesto l’APE Sociale nel 2026 deve fare attenzione al calcolo dei compensi per attività occasionali. Se ci sono errori, l’INPS potrebbe richiedere la restituzione di tutte le somme già pagate, con un rischio che si aggira intorno ai 5.000 euro. La questione riguarda specificamente le verifiche sui redditi e i criteri di accesso alla misura previdenziale.

Barbara Weisz mette in guardia chi ha richiesto l’APE Sociale 2026: un errore nel calcolo dei compensi per attività saltuarie potrebbe costringere l’INPS a richiedere indietro tutte le somme erogate. La chiave per non perdere l’indennità risiede nel rispetto rigoroso della soglia dei 5.000 euro lordi annui derivanti da prestazioni regolate dall’articolo 2222 del Codice Civile. Il previdenziale attuale presenta una distinzione fondamentale che molti rischiando di ignorare. Chi percepisce l’indennità APE Sociale può continuare a svolgere un’attività di lavoro autonomo occasionale, ma deve muoversi entro un perimetro economico molto stretto. Se il reddito prodotto da questo tipo di incarichi supera i 5.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - APE Sociale: il rischio dei 5.000 euro che fa recuperare i soldi all’INPS PENSIONE + LAVORO: lo Stato può farti restituire 30.000€ — ecco come Notizie correlate Pensioni, istruzioni INPS per il 2026: confermata l’APE Sociale, aumenti per le minime e stop a Opzione DonnaL'INPS proroga l'APE Sociale per tutto il 2026 e aumenta le maggiorazioni sociali. Pensione di aprile a rischio, c'è chi dovrà restituire 1.000 euro per un errore dell'InpsNel marzo del 2025 circa 15mila pensionati italiani si sono ritrovati con un assegno mensile insolitamente più alto: in media quasi mille euro in più... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Che pensione con 30 anni di contributi e cosa cambia tra 2026 e 2027; Sciopero autotrasportatori fino al 25 aprile: sospeso il blocco. Ape Sociale 2026/ Disoccupati più a rischio: ecco i motiviL'Ape Sociale durerà fino alla fine nel 2026, con il rischio di non essere prorogata e con potenziali danni a discapito dei disoccupati. Per chi vuole aderire alla pensione anticipata nel 2026 ci sono ... ilsussidiario.net APE Sociale con lavoro agricolo occasionale fino a 5mila euroChi percepisce l'APE Sociale può svolgere prestazioni occasionali in agricoltura, ma il reddito annuo non deve superare i 5.000 euro lordi. pmi.it È stato presentato il 21 aprile, nella Sala A del plesso assessorati della Regione Puglia a Bari, il nuovo Avviso pubblico per il Microcredito Sociale: una misura dell’Assessorato al Welfare, in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito. Si tratta di un - facebook.com facebook Sirmione, bilancio 2025 da 27 milioni: sociale e scuola al centro x.com