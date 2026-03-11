Ecco il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia | Entra nel vivo
Il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia è stato visitato questa mattina da rappresentanti delle istituzioni e dai tecnici di Anas, tra cui l'ingegner Matteo Colleoni. Durante l'incontro, sono state illustrate le diverse fasi di avanzamento dei lavori e sono state effettuate verifiche sul campo per monitorare lo stato di avanzamento. L’obiettivo è ora di portare avanti il progetto senza interruzioni.
