Crv il bilancio 2025 Utile netto di 9,2 milioni

L’assemblea dei soci della Cassa di Risparmio di Volterra ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025, chiuso con un utile netto di 9,2 milioni di euro. I risultati sono superiori a quelli previsti dal piano industriale, secondo quanto comunicato dall’istituto. La decisione è stata presa durante la riunione, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

VOLTERRA È stato approvato dall’assemblea dei soci della Cassa di Risparmio di Volterra il bilancio relativo all’esercizio 2025, chiuso con un utile netto di 9,2 milioni di euro, con risultati migliori di quelli previsti dal piano industriale. Il risultato ribadisce anche quest’anno, come già nel 2025, la solidità dell’istituto e il suo radicamento nel territorio. "I risultati raggiunti – ha dichiarato il presidente Alberto Mocchi – dimostrano la capacità della nostra banca di creare valore in modo sostenibile, rafforzando la fiducia dei nostri clienti e la vicinanza alle comunità in cui operiamo. In un contesto economico non privo di difficoltà, abbiamo continuato a supportare famiglie e imprese, con erogazione di nuovi crediti al territorio per oltre 350 milioni e raccogliendo risparmio con responsabilità e visione di lungo termine".🔗 Leggi su Lanazione.it

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