Amg Gas positivo il bilancio 2025 | ricavi per 92 milioni utile netto di oltre 5 milioni

L'assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025, che si è chiuso con ricavi di 92 milioni di euro, un EBITDA di 8,7 milioni e un utile netto di oltre 5 milioni di euro. I dati evidenziano una posizione finanziaria positiva per l'azienda, con risultati che riflettono una crescita rispetto all'anno precedente. La relazione ufficiale riporta anche dettagli sulla redditività operativa e sugli indicatori economici principali.

L’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la redditività operativa pura di un'azienda) a 8,7 milioni di euro e utile netto pari a 5,1 milioni di euro. Il risultato dell’esercizio dello scorso anno segna un ulteriore aumento rispetto all’anno precedente, confermando un trend di crescita costante e dimostrando la capacità della società di affrontare le sfide del settore, in un contesto che rimane difficile per la volatilità dei prezzi di gas ed energia elettrica legata ai complessi scenari economici e politici internazionali che incidono sull’andamento dei mercati energetici, e che si presenta sempre più competitivo per la presenza di nuovi operatori di settore e per l’evoluzione in termini di prodotti e servizi offerti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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