Autostrada A11 | tratto allacciamento A1-Firenze Peretola chiuso una notte

ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e Firenze Peretola, verso Firenze. Di conseguenza, saranno chiuse Firenze ovest e Sesto Fiorentino, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. L’area di servizio “Peretola sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. -sarà chiuso, per chi proviene da Bologna e da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze. In alternativa, chi è diretto verso Firenze ovestPeretola, potrà uscire a Calenzano, in A1 e seguire le indicazioni per Sesto FiorentinoPeretola. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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