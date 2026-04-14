Mensa scolastica ancora troppo alti i costi per i pasti di docenti e collaboratori

I costi dei pasti per docenti e collaboratori nelle mense scolastiche rimangono elevati, nonostante una riduzione nei prezzi dei pasti per gli adulti. Attualmente, il deficit finanziario si aggira intorno ai 100 mila euro rispetto al contributo erogato dal Ministero dell’Istruzione. La differenza tra le spese sostenute e i fondi disponibili continua a rappresentare una difficoltà per la gestione della mensa scolastica dedicata agli adulti.

I pasti per gli adulti stanno diminuendo, e di conseguenza anche i costi, ma non abbastanza e resta sempre un deficit di circa 100mila euro rispetto al contributo del Ministero dell’Istruzione. Che, sollecitato dal Comune di Latina, non ha ancora fornito una risposta.È la situazione dei costi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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