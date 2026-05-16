Un’autocisterna che trasportava ossigeno liquido si è schiantata contro il guardrail lungo l’A14 tra Silvi e Città Sant’Angelo. L’incidente ha causato la distruzione della cabina di guida e ha reso necessario il ricovero dell’autista in ospedale in condizioni gravi. La carreggiata è stata immediatamente chiusa al traffico, creando disagi per i veicoli che transitavano in quella zona. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le verifiche sul sinistro.

Teramo - Un mezzo per il trasporto di ossigeno liquido è finito contro il guardrail tra Silvi e Città Sant’Angelo: traffico bloccato. Momenti di forte apprensione questa mattina lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Silvi e Città Sant’Angelo, in direzione sud. Intorno alle 9.15, al chilometro 360, un’autocisterna adibita al trasporto di ossigeno liquido refrigerato è finita violentemente contro il guardrail, terminando la corsa in posizione opposta rispetto al senso di marcia. L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Silvi. La dinamica è ancora al vaglio della polizia autostradale del VII tronco di Città Sant’Angelo, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire le cause dello schianto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Autocisterna si schianta sull’A14: cabina distrutta, autista grave in ospedale

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