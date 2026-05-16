Camion cisterna si ribalta e si schianta lungo l' autostrada A14 prima di Città Sant' Angelo grave l' autista VIDEO

Un incidente si è verificato lungo l'autostrada A14, poco prima del casello di Pescara NordCittà Sant'Angelo, al km 360. Un camion cisterna si è ribaltato e si è schiantato, coinvolgendo anche altri mezzi presenti sulla carreggiata. L’autista del camion è rimasto ferito in modo grave e viene assistito dai soccorritori sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un'ambulanza. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine.

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