Camion cisterna si ribalta e si schianta lungo l' autostrada A14 prima di Città Sant' Angelo grave l' autista VIDEO
Un incidente si è verificato lungo l'autostrada A14, poco prima del casello di Pescara NordCittà Sant'Angelo, al km 360. Un camion cisterna si è ribaltato e si è schiantato, coinvolgendo anche altri mezzi presenti sulla carreggiata. L’autista del camion è rimasto ferito in modo grave e viene assistito dai soccorritori sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un'ambulanza. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine.
Un camionista è in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A14, poco prima del casello di Pescara NordCittà Sant'Angelo, al km 360.Intorno alle ore 9, l'uomo, che era alla guida di un camion cisterna, per cause ancora da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Nighttime Crash Sends Delivery Truck Down Colorado Embankment
Sullo stesso argomento
Ancora caos dopo l’incidente in A14: cisterna si schianta contro un Tir e si ribalta, morto il camionistaBologna, 17 aprile 2026 – Ci sono ancora code stamattina in autostrada a seguito dell’incidente che si è verificato ieri pomeriggio.
Incidente in A14 tra due camion: autista grave e traffico in tilt in autostradaRimini, 2 aprile 2026 – Traffico in pesante difficoltà questa mattina lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Riccione e Rimini Sud, dove si...
Camion cisterna si ribalta e si schianta lungo l'autostrada A14 prima di Città Sant'Angelo, grave l'autista [VIDEO]Un camionista è in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A14, poco prima del casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo, al km 360 ... ilpescara.it
Camion si ribalta, morto l’autista di 59 anniIncidente mortale nella serata di ieri lungo l’autostrada A1. Il sinistro si è verificato all’altezza dello svincolo per il raccordo con l’A14, nel tratto Casalecchio-Firenze, in direzione sud. Un ... ilrestodelcarlino.it