Incidente in A14 ecco chi era l' autista dell' autocisterna morto nell' impatto

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla A14, nel tratto bolognese al chilometro 26. La vittima è un autista di 46 anni, impiegato presso la società Fluid Logistic Srl di Faenza. Durante lo scontro, l’autocisterna coinvolta ha subito gravi danni e l’autista ha perso la vita sul luogo dell’incidente. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Si chiamava Cristian Barbulescu, aveva 46 anni ed era un autista della Fluid Logistic Srl di Faenza la vittima dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l’autostrada A14, nel tratto bolognese all’altezza del chilometro 26. L’uomo ha perso la vita nel ribaltamento della sua autocisterna, che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incidente in A14, video dall'alto del traffico autostrada e statale Adriatica (video di Karl Denke)

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