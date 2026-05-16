Autobrennero | utile a 89 milioni e meno incidenti sulla tratta

Negli ultimi anni, Autobrennero ha registrato un utile di circa 89 milioni di euro, mentre il numero di incidenti sulla tratta si è ridotto significativamente. Questa diminuzione degli incidenti ha portato a un miglioramento della sicurezza per i viaggiatori che percorrono quella strada. La nuova concessione per la gestione della tratta è strettamente legata ai risultati finanziari di Autobrennero, che influenzano le decisioni delle autorità competenti. I dati economici e di sicurezza sono quindi elementi chiave nel processo di rinnovo della concessione.

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? Punti chiave Come influisce il calo degli incidenti sulla sicurezza dei viaggiatori?. Perché la nuova concessione dipende dai risultati finanziari di Autobrennero?. Quali impatti hanno i 145 milioni investiti sulle economie locali?. Come verranno gestite le criticità del ponte Lueg nei prossimi anni?.? In Breve Investimenti in sicurezza e manutenzione pari a 145,6 milioni di euro totali.. Tasso di incidenti sceso a 14,54 contro la media nazionale di 27.. Ebitda in crescita al 169,9% con introiti aree di servizio a 23,23 milioni.. Presidente Hartmann Reichhalter gestisce limitazioni al ponte Lueg per i prossimi due anni.. Autobrennero chiude l’esercizio 2025 con un utile netto di 89,1 milioni di euro e investimenti complessivi pari a 145,6 milioni di euro lungo l’intera tratta autostradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Autobrennero: utile a 89 milioni e meno incidenti sulla tratta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Meno incidenti sulla “268” negli ultimi due anni: i datiSi è riunito questa mattina in Prefettura a Napoli convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, l'Osservatorio per il monitoraggio e la... Incidenti stradali, a Napoli nel 2025 meno sinistri e meno mortiGli incidenti stradali a Napoli sono diminuiti nel 2025 rispetto all’anno precedente. Il Cda di Autobrennero approva il bilancio, utile netto a 89,1 milioni. In lieve incremento rispetto al 2024 i volumi di traffico #ANSA x.com Il Cda di Autobrennero approva il bilancio, utile netto a 89,1 milioniTasso di incidentalità record: 14,54 punti. 145,6 milioni in lavori sulla tratta. Ricavi e investimenti in crescita, mentre calano i costi della produzione e il tasso di incidentalità tocca i minimi s ... ansa.it