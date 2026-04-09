Meno incidenti sulla 268 negli ultimi due anni | i dati

Questa mattina si è svolta una riunione in Prefettura a Napoli, convocata dal prefetto, con la partecipazione dell'Osservatorio dedicato alla sicurezza stradale. Durante l'incontro sono stati esaminati i dati relativi agli incidenti sulla strada statale 268, evidenziando una diminuzione nel numero di incidenti negli ultimi due anni. Sono stati discussi interventi e misure per migliorare ulteriormente la sicurezza lungo il tratto.

Si è riunito questa mattina in Prefettura a Napoli convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, l'Osservatorio per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sull'incidentalità stradale sulle misure in corso e da adottare al fine di elevare gli standard di sicurezza lungo il tratto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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