Incidenti stradali a Napoli nel 2025 meno sinistri e meno morti

Nel 2025 a Napoli si sono registrati meno incidenti stradali rispetto all’anno precedente, con una diminuzione del 12%. Il prefetto Michele Di Bari ha reso noto il dato, che evidenzia anche una riduzione delle vittime negli incidenti. La diminuzione dei sinistri viene attribuita agli effetti della legge 177 del 2024 e all’intensificazione delle misure di sicurezza stradale.

