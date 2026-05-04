Germania auto contro pedoni a Lipsia | diversi feriti

Nel centro di Lipsia è in corso un intervento della polizia a seguito di un incidente avvenuto in Grimmaische Strasse, dove un veicolo ha investito un gruppo di pedoni. Secondo un portavoce delle forze dell’ordine, ci sono diversi feriti. La zona è stata isolata e si stanno svolgendo le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sul numero esatto di vittime.

È in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia. Come confermato da un portavoce della polizia a Mdr Sachsen, un’auto si è lanciata contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse. Diverse persone sono rimaste ferite e si temono delle vittime. La polizia non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli in merito alle circostanze esatte o alla natura delle ferite. “Un’auto ha attraversato il centro città”, ha dichiarato una portavoce della polizia a Bild. Testimoni oculari, riporta Focus, hanno riferito a Radio Leipzig che probabilmente ci sono state delle vittime e che diverse persone presenti sul posto erano coperte da teli. ...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, auto contro pedoni a Lipsia: diversi feriti Notizie correlate Leggi anche: Germania, auto piomba sulla folla a tutta velocità: due morti e diversi feriti a Lipsia Auto sulla folla a Lipsia, in Germania: almeno otto feritiArticolo in aggiornamento È in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia. Approfondimenti e contenuti Germania: auto contro pedoni a Lipsia, diversi feritiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Auto sulla folla a Lipsia, in Germania: almeno otto feritiLe circostanze esatte o la natura delle ferite non sono ancora state diffuse dalle forze dell'ordine. Si temono vittime ... ilgiornale.it