Nel pomeriggio a Modena, un uomo ha investito diversi pedoni nel centro cittadino con un veicolo. L'incidente ha causato numerosi feriti e ha provocato grande paura tra i presenti. Il premier ha commentato l’accaduto definendolo gravissimo e ha affermato che chiunque sia responsabile dovrà assumersi le proprie responsabilità. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e sta cercando di identificare l’uomo coinvolto. La città si trova sotto shock per quanto accaduto.

“Quanto accaduto oggi aModena, doveun uomo ha investito diversi pedonie poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo“. Lo ha affermato sui social il presidente del ConsiglioGiorgia Meloni, esprimendo vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie e ringraziando le forze dell’ordine e i cittadini che sono intervenuti per fermare il responsabile. “Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda.Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni“, ha concluso il premier. Momenti di forte paura questo pomeriggio a Modena, dove un’autoha travolto diversi pedoni in una strada in pieno centro, per poi terminare la sua corsa contro la vetrina di un negozio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Auto travolge pedoni a Modena, Meloni: “Responsabile paghi per le sue azioni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto falcia pedoni a Modena, Meloni: «Il responsabile risponda fino in fondo»«Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo».

Leggi anche: Modena investe i passanti: fermato Salim El Koudri. Meloni: “Gravissimo, confido che responsabile risponda delle sue azioni”

Auto travolge i pedoni in pieno centro a Modena: ci sono molti feriti, anche gravi x.com

Falcia in auto pedoni e tenta di accoltellare un passante a Modena, 7 feriti reddit

Travolge con l’auto 7 pedoni in centro a Modena e fugge, poi accoltella il passante che è riuscito a fermarlo. Diversi feriti. DirettaOrrore nel pomeriggio in pieno centro in via Emilia a Modena. Da una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità ha travolto 7 pedoni in largo Porta Bologna, poi lo schianto contro la vetrina e la f ... ilrestodelcarlino.it

Modena, falcia pedoni con l'auto a 100 km/h, poi tenta la fuga a piedi accoltellando passante. Sette feriti, 2 gravi. Una donna perde le gambeUn'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E' successo su via Emilia centro, con la ... ilmessaggero.it