A Casalotti, lungo via di Boccea, un incidente ha coinvolto un diciottenne che ha investito due pedoni. L’impatto ha causato gravi ferite a tre persone che sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di soccorso.

Un violento impatto in via di Boccea ha travolto due pedoni nella zona di Casalotti, lasciando tre persone in condizioni critiche. Il sinistro è avvenuto mercoledì 22 aprile intorno alle ore 7:30, coinvolgendo un’auto guidata da un giovane di 18 anni e due passanti. Le vittime dell’investimento, un uomo di 63 anni e uno di 55, sono state immediatamente soccorse e trasportate d’urgenza nei presidi ospedalieri del Policlinico Gemelli e del San Camillo. Entrambi i soggetti hanno ricevuto una diagnosi di codice rosso. Il conducente della vettura, il diciottenne, è stato invece preso in carico dai sanitari del San Filippo Neri. Sul luogo dell’accaduto, all’altezza del civico 632, sono intervenuti tempestivamente i mezzi del 118 e gli agenti della polizia locale appartenenti al gruppo XIII Aurelio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Casalotti: diciottenne travolge due pedoni, tre feriti gravi

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