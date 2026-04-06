Auto travolge un gruppo di pedoni cinque feriti in ospedale

Oggi pomeriggio a Brenzone sul Garda si è verificato un incidente stradale intorno alle 14, quando un'auto ha investito un gruppo di pedoni. A seguito dell'impatto, cinque persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’incidente e le eventuali cause sono al momento al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’accaduto.

Paura in Via Prada, a Brenzone sul Garda, nel pomeriggio di Pasquetta. Uno dei feriti è in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento Oggi pomeriggio, 6 aprile, un violento scontro stradale è avvenuto a Brenzone sul Garda. Poco prima delle 14.30, in Via Prada, una vettura ha investito un gruppo di pedoni. Il 118 si è attivato rapidamente con l'impiego di sei mezzi di soccorso, tra ambulanze, automedica ed eliambulanza. Il conteggio totale dei feriti è di cinque persone. La situazione di maggiore preoccupazione riguarda un ferito trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento per le lesioni subite. Gli altri quattro sono stati stabilizzati e condotti in codice giallo negli ospedali di Negrar e Peschiera del Garda. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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