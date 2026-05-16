Auto sulla folla miete feriti in centro le dichiarazioni del sindaco | VIDEO

Da modenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo pomeriggio in via Emilia Centro si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e numerosi pedoni. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo proveniente da Lago Garibaldi avrebbe percorso a velocità sostenuta la strada, investendo le persone presenti in quella zona, solitamente affollata il sabato nel centro storico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre il sindaco ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo all'accaduto. La dinamica e l'entità dei feriti sono ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dramma questo pomeriggio in via Emilia Centro. Dalle prime ricostruzioni pare che un'auto che proveniva da Lago Garibaldi abbia imboccato a forte velocità via Emilia falciando la folla presente come ogni sabato pomeriggio in Centro Storico. L'auto ha terminato la propria corsa dopo circa 200. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Lipsia, auto si lancia contro la folla in centro: due morti. Diversi feriti – Il videoDue persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite dopo che un’auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia.

Lipsia, auto sulla folla in pieno centro: due morti e decine di feriti, arrestato il conducenteIl centro di Lipsia si è trasformato in pochi istanti in una scena di panico, sirene e corpi a terra.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web