Auto sulla folla miete feriti in centro le dichiarazioni del sindaco | VIDEO
Questo pomeriggio in via Emilia Centro si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e numerosi pedoni. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo proveniente da Lago Garibaldi avrebbe percorso a velocità sostenuta la strada, investendo le persone presenti in quella zona, solitamente affollata il sabato nel centro storico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre il sindaco ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo all'accaduto. La dinamica e l'entità dei feriti sono ancora in fase di accertamento.
Dramma questo pomeriggio in via Emilia Centro. Dalle prime ricostruzioni pare che un'auto che proveniva da Lago Garibaldi abbia imboccato a forte velocità via Emilia falciando la folla presente come ogni sabato pomeriggio in Centro Storico. L'auto ha terminato la propria corsa dopo circa 200. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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