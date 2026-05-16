Auto sulla folla miete feriti in centro le dichiarazioni del sindaco | VIDEO

Questo pomeriggio in via Emilia Centro si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e numerosi pedoni. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo proveniente da Lago Garibaldi avrebbe percorso a velocità sostenuta la strada, investendo le persone presenti in quella zona, solitamente affollata il sabato nel centro storico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre il sindaco ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo all'accaduto. La dinamica e l'entità dei feriti sono ancora in fase di accertamento.

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