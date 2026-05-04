Nel centro di Lipsia, un'auto ha investito numerose persone causando due decessi e diversi feriti. La polizia ha immediatamente arrestato il conducente, mentre i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente. La zona è stata isolata e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. Testimoni riferiscono di aver visto l’auto attraversare la strada a velocità elevata prima dell’incidente.

Il centro di Lipsia si è trasformato in pochi istanti in una scena di panico, sirene e corpi a terra. Un’auto ha investito diversi pedoni nella zona centrale della città tedesca, provocando due morti e almeno una ventina di feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Il conducente è stato arrestato dalla polizia, mentre il movente e la dinamica esatta restano ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 maggio 2026, nella zona di Grimmaische Strasse, una delle arterie pedonali più frequentate del centro cittadino, non lontano da Augustusplatz e dalla piazza del mercato. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe imboccato l’area pedonale ad alta velocità, travolgendo le persone presenti lungo il percorso.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lipsia, auto sulla folla in pieno centro: due morti e decine di feriti, arrestato il conducente

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