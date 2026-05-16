Auto sulla folla a Modena otto feriti L' investitore fermato con l' accusa di strage

Da agi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato nel centro di Modena nel pomeriggio, quando un'auto ha investito un gruppo di pedoni in via Emilia Centro. Otto persone sono rimaste ferite nell'episodio e sono state soccorse dai sanitari sul posto. L'automobilista coinvolto è stato fermato e portato in caserma con l'accusa di strage. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

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AGI - Un grave incidente ha sconvolto il centro di Modena oggi pomeriggio, quando un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in via Emilia Centro. Il veicolo si è diretto a gran velocità su  via Emilia centro  proveniente da Largo Garibaldi, terminando poi la sua corsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento investendo e schiacciando una donna contro le vetrine. Il bilancio dell'incidente è di 8 persone travolte e rimaste ferite, due delle quali versano in condizioni gravissime (sono state intubate). Tra i feriti ci sono una cittadina tedesca e una polacca, secondo quanto emerso nel corso di una conferenza stampa in prefettura. 🔗 Leggi su Agi.it

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