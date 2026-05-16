Un incidente si è verificato nel centro di Modena nel pomeriggio, quando un’auto ha investito diversi pedoni in via Emilia Centro. Dopo aver travolto la folla, l’automobilista ha aggredito un passante con un coltello, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. Otto persone sono rimaste ferite nell’accaduto. La polizia sta indagando sulla dinamica e sulle motivazioni del gesto, mentre i soccorritori hanno assistito i feriti sul posto. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico.

AGI - Un grave incidente ha sconvolto il centro di Modena oggi pomeriggio, quando un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in via Emilia Centro. Il veicolo si è diretto a gran velocità su via Emilia centro proveniente da Largo Garibaldi, terminando poi la sua corsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento investendo e schiacciando una donna contro le vetrine. Il bilancio dell'incidente è di 8 persone travolte e rimaste ferite, due delle quali versano in condizioni gravissime (sono state intubate). Tra i feriti ci sono una cittadina tedesca e una polacca, secondo quanto emerso nel corso di una conferenza stampa in prefettura. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Auto sulla folla a Modena, otto feriti. L'investitore accoltella un passante poi viene bloccato

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