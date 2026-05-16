A Modena, un incidente ha coinvolto una vettura che ha investito circa dieci pedoni mentre attraversavano la strada. Dopo l’impatto, il conducente si è allontanato dall’auto e ha aggredito con un coltello un passante che cercava di bloccarlo. Il bilancio dell’accaduto comprende otto persone rimaste ferite, di cui quattro in condizioni gravi. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 30 anni, sospettato di essere coinvolto negli eventi. La dinamica completa dell’incidente è al momento oggetto di indagini.

Dopo aver investito con l’auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto in centro a Modena, via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto l’uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell’ordine. Otto feriti, quattro gravi Secondo quanto riferito dal sindaco di Modena Massimo Mazzetti a Rainews24 «sono otto i feriti, di cui quattro di codice tre, tre di codice uno, quindi meno gravi, e uno di codice intermedio, codice due». Il sindaco, dopo aver ringraziato i cittadini che hanno fermato l’uomo che si trovava alla guida dell’auto, ha detto che a breve si recherà in Prefettura per fare un punto sull'accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto falcia una decina di pedoni a Modena, il conducente poi accoltella un passante: otto feriti, quattro sono gravi. Fermato un trentenne

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Auto falcia pedoni a Modena: ci sono due feriti gravi Fermato il trentenne al volante

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