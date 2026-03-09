Tentato rapimento di un bambino a Latina la sindaca Celentano | Grazie ai cittadini intervenuti e ai poliziotti

Nella giornata di domenica, nel parcheggio di un supermercato di Latina, un bambino è stato protagonista di un tentativo di rapimento che ha destato grande preoccupazione nella città. La sindaca ha ringraziato i cittadini intervenuti e gli agenti di polizia per aver contribuito a gestire la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera comunità, che si è stretta intorno alla notizia.

Il caso emerso in queste ore ha scosso profondamente la città. Il commento della prima cittadina: "Fondamentale il controllo del territorio, non abbassiamo la guardia" C'è sconcerto in città per il tentato rapimento di un bambino, avvenuto nel pomeriggio di domenica all'interno del parcheggio di un supermercato di Latina. Secondo la ricostruzione, un uomo avrebbe aperto lo sportello di una macchina in sosta cercando di afferrare il piccolo che si trovava sul seggiolino del sedile posteriore, davanti agli occhi della madre. Le urla della donna lo hanno messo in fuga, poi il padre lo ha inseguito e bloccato fino all'arrivo della polizia, che ha proceduto all'arresto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

