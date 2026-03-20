Morte Bossi reazioni della politica Mattarella | Italia perde un sincero democratico Salvini | Mi hai cambiato la vita

La scomparsa di Bossi ha suscitato molte reazioni tra i rappresentanti politici. Il Presidente della Repubblica ha affermato che l’Italia perde un sincero democratico, mentre un leader di partito ha dichiarato di essere stato profondamente influenzato dalla sua figura. Sono molte le parole di cordoglio e di ricordo provenienti dal mondo politico, che si sono moltiplicate nelle ultime ore.

Sono tantissime le dichiarazioni provenienti da esponenti politici in merito alla morte di Bossi. Tra questi ci sono i leader attuali del centrodestra, di cui il Senatùr è stato tra i padri fondatori La morte del fondatore della Lega Umberto Bossi ha innescato la reazione della politica, con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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