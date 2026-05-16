Auto sulla folla a Modena Giorgia Meloni | Gravissimo il responsabile paghi Renzi | Mai accaduto in Italia ora reagire uniti

Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto che ha investito diversi pedoni e, subito dopo, si sarebbero verificati atti di accoltellamento nei confronti di un passante. La prima ricostruzione indica che un uomo avrebbe causato l'incidente e successivamente agito con un'arma bianca. La situazione è ancora sotto verifica da parte delle forze dell'ordine. Le autorità stanno acquisendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo dell’accaduto. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di figure politiche nazionali.

«Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo quanto accaduto sabato pomeriggio a Modena, dove un uomo ha lanciato la sua auto a tutta velocità contro i pedoni, ferendone almeno sette. «Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento – aggiunge la premier, che si trova in queste ore in Grecia per un forum internazionale – Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena, Meloni: "Grazie ai cittadini che sono intervenuti""Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo.

Il sindaco di Modena, "attentatore fermato dalla folla". Meloni: "Il responsabile risponda...AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena ed è in costante contatto con il ministro...

OGGI,ANCORA UN AUTO SULLA FOLLA,A LIPSIA IN GERMANIA! 2 MORTI E DIVERSI FERITI! L'UOMO E' STATO ARRESTATO! NON VIENE INDICATA LA NAZIONALITA'! #PD #movimento5stelle #avs #4disera #quartarepubblica #giorgiameloni #Salvini #V x.com

Modena, una donna ferita ha perso le gambe. Meloni segue gli sviluppiSono diverse le persone ferite dall'impatto con l'auto che a Modena si è scagliata sulla folla a gran velocità. Quattro versano ... iltempo.it

Lipsia, fiori e candele per le vittime dell’auto lanciata sulla follaI soccorsi sono schierati all’ingresso di Grimmaische Strasse dopo che un veicolo ha investito diverse persone a Lipsia, Germania, lunedì 4 maggio 2026. msn.com