Un uomo di 60 anni ha sparato sulla folla in una zona di Kiev e si è rifugiato all’interno di un supermercato, prendendo alcuni ostaggi. Sul posto sono intervenuti le forze di sicurezza, che stanno gestendo la situazione. Si registrano diversi morti e feriti a seguito dell’attacco. La polizia ha circondato l’edificio e sta cercando di negoziare con l’uomo per arrivare a una risoluzione.

Un uomo ha sparato contro la folla a Kiev e poi si è barricato in un supermercato per sfuggire al tentativo di arresto. Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite. L’attentatore è stato poi ucciso dalle forze di polizia, si tratterebbe di una persona di circa 60 anni, originaria della Russia, la cui identità non è ancora stata resa nota. Gli spari sulla folla e gli ostaggi L’uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev. Le vittime sono sei e i feriti quattordici. L’aggressore, armato di mitragliatrice, si è poi barricato in un supermercato Walmart, al cui interno si trovavano diverse persone, alcune delle quali sono state prese in ostaggio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Un uomo spara sulla folla e si barrica in un supermercato a Kiev, ci sono diversi morti e feriti

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