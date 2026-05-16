Un uomo ha riferito di aver contribuito a bloccare l’automobilista che, nel centro di Modena, ha investito alcuni pedoni con la propria vettura. Uno dei testimoni ha raccontato ai giornalisti come si sia accorto della situazione e quali azioni abbia intrapreso per fermare l’automobilista. La scena si è svolta davanti agli occhi di molte persone e sono stati raccolti diversi dettagli su quanto avvenuto. La polizia sta raccogliendo testimonianze per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Luca Signorelli, uno dei testimoni che poi ha contribuito a bloccare l'automobilista che con l'auto ha investito i pedoni nel centro di Modena, racconta ai cronisti quanto accaduto. "Ho visto l'auto procedere a zig zag nella carreggiata e mi sono accorto che mi puntava, poi l'accelerazione e gli investimenti". "Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - ha aggiunto, parlando ai giornalisti con la testa ancora grondante di sangue, - lui scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto su folla a Modena, il testimone: "Così ho bloccato l'investitore"

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