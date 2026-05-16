Auto su folla a Modena il testimone | Così ho bloccato l' investitore

Da tgcom24.mediaset.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha riferito di aver contribuito a bloccare l’automobilista che, nel centro di Modena, ha investito alcuni pedoni con la propria vettura. Uno dei testimoni ha raccontato ai giornalisti come si sia accorto della situazione e quali azioni abbia intrapreso per fermare l’automobilista. La scena si è svolta davanti agli occhi di molte persone e sono stati raccolti diversi dettagli su quanto avvenuto. La polizia sta raccogliendo testimonianze per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luca Signorelli, uno dei testimoni che poi ha contribuito a bloccare l'automobilista che con l'auto ha investito i pedoni nel centro di Modena, racconta ai cronisti quanto accaduto. "Ho visto l'auto procedere a zig zag nella carreggiata e mi sono accorto che mi puntava, poi l'accelerazione e gli investimenti". "Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate - ha aggiunto, parlando ai giornalisti con la testa ancora grondante di sangue, - lui scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

auto su folla a modena il testimone cos236 ho bloccato l investitore
© Tgcom24.mediaset.it - Auto su folla a Modena, il testimone: "Così ho bloccato l'investitore"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena, l’investitore è Salim el Koudri: chi è(Adnkronos) – Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi ha investito una decina di passanti in pieno centro a...

Auto sulla folla a Modena, il sindaco Mezzetti: “Grazie ai cittadini coraggiosi che hanno inseguito l’investitore”Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ringraziato il gruppo di cittadini che ha "inseguito e catturato, consegnandolo alle forze dell'ordine"...

auto su folla aAuto sulla folla in centro a Modena, fermato un 31enne: almeno sette feriti, due in gravi condizioniIn via Emilia un veicolo si è schiantato a tutta velocità su un gruppo di pedoni. Due sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna. Una donna, riporta Agi secondo fonti dell’ ... editorialedomani.it

auto su folla aAuto sulla folla a Modena, falciati i pedoni. Diversi feritiUn'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E' successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web