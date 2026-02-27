Tram deraglia a Milano rider del food delivery salvo perché si è fermato al semaforo rosso | il video

Un tram a Milano è deragliato mentre usciva dai binari, un episodio ripreso in un video che mostra chiaramente l’incidente. Fortunatamente, un rider del food delivery che si trovava nelle vicinanze è riuscito a salvarsi perché si era fermato al semaforo rosso. L’incidente si è verificato nel capoluogo lombardo e il video cattura il momento esatto in cui il tram esce dai binari.

C’è un video impressionante che documenta il momento in cui il tram della linea 9 è deragliato a Milano, in viale Vittorio Veneto. Le immagini, che arrivano dalla dashcam di un’auto vicina al luogo della tragedia, mostrano anche un rider in bicicletta che è stato praticamente sfiorato dal tram e che si è salvato perché fermo al semaforo rosso da pochi secondi. Tram deragliato a Milano, il video dell'incidente Il rider salvo grazie al semaforo rosso Tram deragliato a Milano, cosa è successo Tram deragliato a Milano, il video dell’incidente Il momento del deragliamento del tram della linea 9, in Viale Vittorio Veneto a Milano, è stato ripreso in un video. 🔗 Leggi su Virgilio.it

