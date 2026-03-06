Costa Volpino auto si schianta contro un albero | muore 53enne

Un incidente stradale si è verificato questa mattina alle prime ore a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, coinvolgendo un'auto che si è schiantata contro un albero. A perdere la vita è stato un uomo di 53 anni che viaggiava a bordo del veicolo al momento dell’impatto. La scena è stata scoperta dai soccorritori poco dopo le 4, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Costa Volpino, 6 marzo 2026 – Tragico schianto a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove un uomo di 53 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi all'alba, intorno alle 4. Secondo le ricostruzioni l'uomo era al volante di una Peugeot ed è finito contro un albero a lato della strada, la stessa dove abitava. Nell'impatto il 53enne è rimasto intrappolato nell'abitacolo, a sua volta completamente deformato: l’impatto gli è stato fatale. A dare l'allarme è stato il conducente di un altro veicolo che stava transitando per andare al lavoro. Con l’auto rubata fugge a tutta velocità e causa un incidente. Ferito... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

