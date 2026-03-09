Auto cannibalizzate fucile e munizioni | nuove scoperte nelle campagne brindisine

Durante un'operazione nelle campagne di Brindisi, le forze dell'ordine hanno scoperto veicoli cannibalizzati, un fucile e munizioni, sequestrati durante i controlli della sezione anticrimine. Le verifiche hanno portato alla luce queste armi e i veicoli smantellati, evidenziando un’attività illegale in quella zona. L’indagine prosegue per accertare ulteriori collegamenti e responsabilità.

Oltre ai resti di otto veicoli rubati, le forze dell'ordine, nei pressi del rione Sant'Elia, hanno recuperato anche decine di cartucce e un fucile, fra un casolare e un canale BRINDISI – Oltre alle auto cannibalizzate, anche un fucile e munizioni. Continuano a produrre risultati i controlli effettuati dai poliziotti della sezione colanti, nelle campagne di Brindisi. Venerdì scorso (6 marzo), come già riportato in un precedente articolo, le forze dell'ordine hanno rinvenuto parti di otto auto risultate oggetto di furto, in un terreni nei pressi del rione Sant'Elia. Alcuni di questi veicoli erano stati rubati in un'area di sosta libera nei pressi dell'aeroporto del Salento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Paura all'alba sulla provinciale: due auto finiscono ribaltate nelle campagneCISTERNINO - Si sono vissuti momenti di grande tensione alle prime ore del giorno di oggi, giovedì 18 dicembre alle porte di Cisternino, sulla sp16,...

Incidente tra Monopoli e Castellana Grotte: auto si ribalta e finisce nelle campagneUn incidente si è verificato attorno alle 13 sulla strada provinciale 237 tra Monopoli e Castellana Grotte, in provincia di Bari.

Una selezione di notizie su Auto cannibalizzate

Argomenti discussi: Furti di auto: trovato cimitero di veicoli rubati e cannibalizzati.

Blitz nelle campagne di Brindisi: scoperte otto auto rubate e cannibalizzate, fucile e munizioniScoperte otto auto rubate e cannibalizzate, un fucile e un centinaio di cartucce. Nell’ambito del servizio di controllo del territorio ... msn.com

Trovate dalla polizia a Brindisi 8 auto rubate e quasi completamente cannibalizzateLe carcasse erano in una campagna alla periferia della città. Nei dintorni dell'area trovati anche un fucile smontato e munizioni per la caccia ... rainews.it