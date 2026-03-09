Brindisi il caso del ritrovamento di 8 auto cannibalizzate | i mezzi scoperti in aperta campagna

Nelle campagne di Brindisi, la Polizia ha scoperto otto auto rubate e cannibalizzate, sequestrando anche un fucile e 90 cartucce durante controlli mirati. I veicoli, trovati in aperta campagna, erano stati oggetto di smontaggio, mentre le armi sono state sottoposte a sequestro. L'operazione fa parte di un intervento volto a contrastare il fenomeno dei furti e dello smaltimento illecito di veicoli.

Otto vetture rubate e cannibalizzate, un fucile smontato e 90 cartucce sono stati rinvenuti e sequestrati dalle Volanti della Questura di Brindisi nelle campagne della periferia sud della città, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti di autoveicoli e alla prevenzione di altri reati connessi. Controlli intensificati nelle aree a rischio Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le pattuglie dell'UPGSP hanno da tempo concentrato la loro attenzione sulle zone del capoluogo dove si sono verificati numerosi rinvenimenti di veicoli rubati. In particolare, le campagne della periferia sud sono state oggetto di una serie di servizi mirati, grazie anche alla profonda conoscenza del territorio maturata dagli agenti.