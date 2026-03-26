Villaricca esplode attività commerciale | feriti e forze dell' ordine sul posto

Nella giornata di oggi, una forte esplosione ha coinvolto un’attività commerciale nel comune di Villaricca, situato lungo via Antica Consolare Campana. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione. Nell’incidente sono rimaste ferite alcune persone, mentre le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo i dettagli dell’accaduto.

Dramma nel comune di Villaricca, in via Antica Consolare Campana, al confine con Qualiano e il territorio di Marano. Da quanto si apprende, un'esplosione si sarebbe verificata in una attività commerciale prossima all'apertura. Un ristorante, da quanto ricostruito finora. Sul posto ambulanze e forze dell'ordine. Ci sarebbero diversi feriti e si temono vittime. Le notizie sono al momento frammentarie. L'attività si trova nei pressi del cosiddetto Ponte di Suurriento. L'esplosione si è verificata intorno alle 12,15. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Villaricca, esplode attività commerciale: feriti e forze dell'ordine sul posto Articoli correlati Bergamo, donna uccisa a coltellate: forze dell’ordine sul postoBergamo, 18 marzo 2026 – Una donna è stata assassinata questa mattina a Bergamo in via Pescaria, nel quartiere Valverde. Presunto ordigno bellico rinvenuto sulla falesia: sul posto le forze dell'ordineBRINDISI - Un presunto ordigno bellico è stato rinvenuto stamattina (lunedì 9 febbraio) sulla strada provinciale 81, la litoranea a nord di Brindisi.