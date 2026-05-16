Un'auto ha investito alcuni pedoni in via Emilia centro a Modena, provocando otto feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Dopo l'incidente, il conducente è scappato a piedi tra la folla, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine. Successivamente, l'uomo si è calato dall'auto con un coltello, mentre una donna ha perso le gambe a causa delle ferite riportate. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza e le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Paura in via Emilia centro: otto feriti, alcuni gravissimi. Il conducente fermato dopo un inseguimento tra la folla. Scene di terrore nel cuore di Modena, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto diversi pedoni lungo via Emilia centro, finendo la sua corsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Poi il conducente è sceso dal veicolo armato di coltello ed è fuggito tra la gente, prima di essere bloccato da alcuni passanti e dalla polizia. Il bilancio è pesantissimo: otto feriti, quattro dei quali in condizioni gravissime. Una donna, schiacciata contro la vetrina del negozio, ha subito l’amputazione di entrambe le gambe. Una tragedia sfiorata in pieno centro storico, davanti a decine di persone. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Auto piomba sui pedoni in centro a Modena, poi l’uomo scende con un coltello: donna perde le gambe

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