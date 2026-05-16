Un’auto, una berlina di marca Audi, non si ferma all’alt di una pattuglia della polizia e scappa a grande velocità lungo la superstrada. Dopo alcuni minuti di inseguimento nella notte, l’auto viene raggiunta e fermata a Fano, dove si schianta contro una recinzione in una strada senza uscita. A bordo dell’auto ci sono due persone, che sono state fermate e portate via dopo l’incidente. La polizia sta verificando i motivi della fuga e l’identità dei conducenti.

Un’Audi A3 con due persone a bordo che non si ferma all’alt, la fuga a forte velocità sulla superstrada e poi l’inseguimento nella notte fino a Fano, dove la corsa si chiude contro una recinzione, in una strada senza uscita. È la sequenza che ha portato la Polizia Stradale a recuperare un’ auto rubata e a denunciare il conducente. Il passeggero invece è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Tutto è cominciato sulla superstrada Fano-Grosseto, direzione Fano, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Urbino ha intimato l’alt all’Audi che procedeva in modo irregolare. Il conducente non si è fermato e ha accelerato: da lì l’ inseguimento ad alta velocità, con l’arrivo dei rinforzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto non si ferma all’alt della polizia ma viene bloccata

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