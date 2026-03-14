Si ferma all' alt ma si mostra nervoso | in auto nascondeva hashish e cocaina

I carabinieri della Compagnia di Baiano hanno arrestato un uomo di 30 anni originario di Sirignano dopo averlo fermato all’altezza di un posto di blocco. L’uomo si è mostrato nervoso durante il controllo e in auto sono stati trovati hashish e cocaina nascosti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e il 30enne è stato portato in caserma per le procedure di rito.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, all’interno di un armadio, ulteriori dosi della stessa sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione I carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 30enne di Sirignano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati nella notte ad Avella, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, ha intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito. L’atteggiamento sospetto manifestato dall’uomo ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Non si ferma all'alt dei carabinieri, in auto nasconde cocaina e hashishNon si ferma all'alt dei carabinieri, in auo nasconde cocaina e hashish pronte per lo spaccio. L'auto non si ferma all'alt: il conducente, 18enne, aveva dosi di crack e cocainaI carabinieri hanno intimato l'alt a un posto di blocco, durante un normale servizio di controllo della circolazione stradale sul territorio di... Approfondimenti e contenuti su Si ferma all'alt ma si mostra nervoso... Discussioni sull' argomento Pandino, arrestato 31enne: viola l’affidamento ai servizi sociali e fugge all’alt; Non si ferma all’alt dei carabinieri e provoca un incidente in Largo Flaiano, feriti lievi; Campobasso, mostra di Cosetta Mastragostino; Non si ferma all'alt dei carabinieri e si schianta contro un albero: Kevin muore a 22 anni nella corsa in ospedale. Non si ferma all’alt della polizia e fugge contromano nel centro di TorinoPer la prima volta nel Torinese applicato il nuovo reato del Codice della strada contro chi scappa dai controlli ... giornalelavoce.it Gli ultimi dati economici non sorridono alla Casa Bianca: la crescita si ferma al +0,7%, mentre inflazione e prezzi dell’energia sono in netto rialzo - facebook.com facebook #FUTBirthday non si ferma David si unisce alla festa #FC26 @EASPORTSFC @easportsfcit x.com